Murzioğlu: 'Kalkınma odaklı çalışmalar kararlılıkla sürüyor'

Meclis toplantısında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un ekonomik, lojistik ve ticari kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların ve iş birliklerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Samsun TSO Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. İki toplantı arasında yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ramazan Bayramı'nın ardından yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirterek, "Faaliyet tempomuzun yükseldiği bir ayı geride bıraktık. Geçtiğimiz süreçte ilimizin ihracat potansiyelini geliştirmek amacıyla önemli temaslar kurduk. İlgili kurum ve temsilcilerle bir araya gelerek kentin dış ticaretine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirdik" dedi.

"Gücümüze güç katacak önemli bir adım"

Ulaşım ve lojistik yatırımlarına da değinen Murzioğlu, "Uzun süredir takip ettiğimiz Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etap yapım kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu proje, şehrimizin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesini güçlendirecek önemli bir adımdır. Sizlerin huzurunda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İş dünyasına destek programları ve bilgilendirme toplantıları devam ediyor

İş dünyasına yönelik bilgilendirme toplantıları ve destek programlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade eden Murzioğlu, "Üyelerimizin doğru, güvenilir ve güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli kamu kurumları ve paydaş kuruluşlarla iş birliği yaparak güçlü bir iletişim ve koordinasyon köprüsü kuruyor, bu sayede hem bilgi akışının sağlıklı biçimde ilerlemesine katkı sunuyor hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz toplantılarda yalnızca güncel gelişmeleri aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin karşılaştığı sorunları doğrudan dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım da benimsiyoruz. İki toplantı arasında iş teftişi süreçlerinden kamu alımlarına, teşvik mekanizmalarından finansmana erişim konularına kadar birçok başlıkta üyelerimizi düzenli olarak bilgilendirmeye devam ettik" ifadelerini kullandı.

"Samsun'un potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Murzioğlu konuşmasında ayrıca, Antalya'da katıldıkları YÖREX Fuarı ile Samsun B2B Networking Summit gibi organizasyonların kentin tanıtımına ve ticari ilişkilerine katkı sağladığını belirtti. Samsun TSO'nun stratejik planı doğrultusunda hazırlanan İktisadi Raporun yayımlandığını da aktaran Salih Zeki Murzioğlu, raporun kentin ekonomik yapısını ortaya koyan önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Konuşmasında Samsun TSO Kampüs projesine de değinen Salih Zeki Murzioğlu, "Kampüs idealimize giden yolda önemli bir adım attık. İnşaat süreci başladı. Bu proje yalnızca fiziki bir yatırım değil; iş dünyamıza daha güçlü hizmet sunacağımız, kurumsal kapasitemizi artıracağımız bir merkez olacak. Şehrimizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve ulusal ile uluslararası ticarette daha etkin bir rol üstlenmesini sağlamak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı