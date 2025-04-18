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Murat Ülker'den rüşvet isyanı

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Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanına sahip olan Murat Ülker'den dikkat çeken bir "rüşvet" paylaşımı geldi. Ülker "Rüşvet malum çift taraflıdır. Hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için alınır, verilir. Fakat artık karşılaştığımız durum daha da fecidir. Zira hakkınız olanı elde etmek için de artık rüşvet yani haraç vermek gerekebiliyor" dedi.

Forbes tarafından yayınlanan ' Türkiye'nin en zengin iş insanları' listesinde 5,4 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alan Murat Ülker sosyal medya ağı LinkedIn'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

RÜŞVET TARTIŞMASINA ÜLKER DE KATILDI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar'ın gündeme getirdiği "rüşvet" tartışmasına yorumda bulunan Ülker, iş dünyasında yaşanan çürümenin artık boyut değiştirdiğini belirtti.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ DURUM FECİ"

Sidar'ın 'rüşvet' hakkında paylaştığı uzun yazıya Ülker "Sevgili Kaan Sidar, rüşvet malum çift taraflıdır. Hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için alınır, verilir. Fakat artık karşılaştığımız durum daha da fecidir. Zira hakkınız olanı elde etmek için de artık rüşvet yani haraç vermekle olabiliyor derler. Çaresi de bilinir amma..." ifadeleriyle yanıt verdi.

Murat Ülker'den rüşvet isyanı

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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