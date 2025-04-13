Murat Baybatur, Zirai Don Nedeniyle Zarar Gören Çiftçileri Ziyaret Etti

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur Sarıgöl'de zirai don nedeni ile zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulunarak çiftçilerin sorunlarını dinledi. Baybatur, sigortası olmayan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur geçtiğimiz hafta içinde yaşanan zirai don olayından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesinde üzüm bağlarını gezdi ve üreticilerle görüştü. Baybatur burada yaptığı açıklamada, "Gerçekten önemli bir zarar var. Don olayı sadece üzümü değil, kayısıyı da fındığı da vurdu. Ülkemizin genelinde bu mevsimsel değişikliklerden kaynaklı problem yaşanıyor. Yapacak bir şey yok Allah'tan geldi. Buna hiçbirimizin dahili yok ama biz hükümet olarak, milletvekilleri olarak bu yaranın ne kadarını sarabiliriz onun üzerinde çalışıyoruz. Bağları sigorta yaptıran çiftçilerimizin zararları sigorta tarafından karşılanacak. Sigortası olmayanların da kredi ve bankalara olan borçlarının ertelenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun." dedi.

Ahmetağa Mahallesindeki incelemelerinin ardından Alaşehir ilçesinin Sobran ve Subaşı mahallelerini de ziyaret eden Baybatur daha sonra Sarıgöl'ün Bağlıca Mahallesindeki üzüm üreticileri ile bir araya geldi.

Murat Baybatur'un ziyaretine Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ve TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen de eşlik etti. - MANİSA