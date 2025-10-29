Haberler

Muradiye OSB Başkanı Kıvırcık, İngiltere'de Sanayi İş Birliklerini Geliştiriyor

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, İngiltere'de sanayi iş birlikleri ve yatırım fırsatları hakkında görüşmelerde bulundu. Ziyaretin, Muradiye OSB'nin uluslararası yatırım ağını genişletme amacı taşıdığı belirtildi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, İngiltere'ye gerçekleştirilen resmi ziyarette sanayi iş birlikleri, yatırım fırsatları ve bölgesel kalkınma eksenli görüşmelerle gündeme taşındı. Ziyaret yabancı basında da büyük ilgi gördü.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık'ın İngiltere temasları, Muradiye OSB'nin uluslararası yatırım ağını genişletirken yabancı basında da geniş yer buldu. Yüksek teknoloji odaklı yatırımların gündeme geldiği ziyarette, Manisa Bezi'nin kültürel tanıtımı da yapıldı.

İngiltere'de Muradiye OSB'ye yoğun ilgi

International News sitesinde yayımlanan "Manisa's Industrial Power Showcased in the UK" başlıklı haberde, Osman Kıvırcık'ın Birleşik Krallık'ta sanayi iş birliği geliştirme amacıyla düzenlenen "Industrial Cooperation Development Fair" etkinliğine katıldığı vurgulandı.

Haberde, Başkan Kıvırcık'ın Lady Andrea Jenkyns (Greater Lincolnshire Valisi) tarafından özel davet edildiği; ziyaretin Manisa'nın sanayi vizyonunu uluslararası platformda tanıtma, yatırımcılarla doğrudan temas kurma ve karşılıklı sinerji alanlarını keşfetme niyeti taşıdığı belirtildi.

The Best Magazine'deki "Building the future of industry: Muradiye OIZ expands its global network" başlıklı yazıda ise Muradiye OSB'nin teknik altyapısı, sağladığı teşvikler, lojistik avantajları ve Uzunburun genişleme alanının yatırım potansiyeli üzerinden değerlendirmeler yer aldı. Başkan Kıvırcık'ın ziyaret kapsamında yabancı yatırımcılara bölgeyle ilgili detaylı bilgi sunduğu; özellikle yüksek teknoloji ve yenilik odaklı sektörler için cazibeli alanlar olduğunun altı çizildi.

Ziyaret, Muradiye OSB'nin sanayi gücünü uluslararası arenada sergileme fırsatı oldu. Uzunburun Genişleme Alanı, yatırımcılara daha geniş üretim kapasitesi ve modern altyapı sunma hedefiyle öne çıkarıldı.

Öte yandan Başkan Kıvırcık, Manisa'nın kültürel değeri Manisa Bezi'ni sembolik sunumlarla İngiltere tarafına takdim ederken, ekonomik iş birlikleri ve dış ticaret açısından köprü imkanları üzerinde durdu.

İngiltere'deki yerel yetkililer de, Muradiye OSB'nin yenilikçi yaklaşımıyla Türk-İngiliz sanayi bağlarının güçleneceğini ve karşılıklı iş fırsatlarının artacağını ifade etti. - MANİSA

