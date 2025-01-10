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Multinet Up'ın RoboChat'ı 1 Milyon Diyaloğu Aştı

Multinet Up'ın RoboChat'ı 1 Milyon Diyaloğu Aştı
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Multinet Up, yapay zeka destekli sanal asistanı RoboChat ile operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyor. RoboChat, aylık 23 bin diyaloğun yüzde 66'sını çözümlerken, bu yıl 1 milyon diyaloğu geride bıraktı.

Multinet Up'ın operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirdiği yapay zeka (AI) destekli sanal asistanı "RoboChat", bir milyon diyaloğu geride bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğal dil işleme (NPL) ve üretkenlik (Gen) ile farklı yapay zeka teknolojilerini birleştirerek tasarlanan RoboChat, Multinet Up'ın sohbet kanalına ulaşan taleplerin yüzde 66'sını çözümlerken, WhatsApp, web chat ve kurumsal servis ekranları üzerinden hızlı destek sağlıyor.

RoboChat, Multinet Up ürün ve hizmetleriyle ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt vermenin yanı sıra kullanıcıların sorunlarında onlara rehberlik ederek yönlendiriyor. Basit talepleri ve işlemleri ise kullanıcı adına hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Kurumsal müşteriler, üye işyerleri ve kart kullanıcıları olmak üzere 3 farklı kullanıcı profiline hizmet sağlayan RoboChat, müşteri temsilcilerinin sorumlu olduğu görevleri azaltarak operasyonel süreçlere hız ve verimlilik katıyor.

"Dikkat çekici bir hıza sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Gül Bilgin Mokan, Multinet Up'ta operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli sanal asistanları RoboChat'in, 1 milyon diyaloğu aştığını belirtti.

Mokan, sohbet kanalları üzerinden aylık 23 bin adet diyaloğun yüzde 66'sının RoboChat tarafından çözümlendiğini hatırlatarak, "RoboChat, sohbet kanalımız aracılığıyla tarafımıza ulaşan her 3 talepten 2'sini çözümlüyor. Ayrıca, yanıt verirken 0.5-1 saniye gibi dikkat çekici bir hıza sahip. Hem hızlı hem de etkili çözümler sunulan müşterilerimiz, uygulamamızı yüzde 70 gibi yüksek bir puanla değerlendirerek memnuniyetlerini açıkça ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu geri dönüşlerin kendileri için son derece değerli olduğuna değinen Mokan, Multinet Up olarak, müşteri memnuniyetini ve operasyonel mükemmeliyeti temel öncelikleri arasında gördüklerini vurguladı.

Mokan, "Operasyonel yükü azaltan ve müşteri memnuniyetine doğrudan etki eden bu yenilikçi yaklaşım, yalnızca müşteri hizmetlerimizi değil, sektörümüzün dijital dönüşümüne öncülük etme misyonumuzu da destekliyor. Multinet Up Müşteri Deneyimi ekibi olarak bu misyon doğrultusunda hayata geçireceğimiz yenilikçi projelerimize önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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