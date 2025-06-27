Muhammet Enes Yüce: "Bitcoin Artık Büyük Bir Yatırım Aracı, Devletler de Dahil Olmaya Başladı"

Muhammet Enes Yüce: 'Bitcoin Artık Büyük Bir Yatırım Aracı, Devletler de Dahil Olmaya Başladı'
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Muhammet Enes Yüce:
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Castrum Capital CMO'su Muhammet Enes Yüce, İstanbul Blockchain Haftası'nda kripto ekosisteminin gelişimini değerlendirdi. Bitcoin'in devletler düzeyinde kabul gördüğünü belirten Yüce, altcoin yatırımında seçici olunması gerektiğini vurguladı. Finansal okuryazarlık ve eğitim ise yatırımcılar için en kritik unsur.

Kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan İstanbul, kripto para ve Web3 alanında dünyanın dikkatini çeken bir merkez olmaya devam ediyor. İstanbul Blockchain Haftası (IBW), sektörün en önemli aktörlerini buluşturan bir etkinlik olarak bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Kuruculardan lider şirket yöneticilerine, yenilikçi projelerden yatırımcılara kadar geniş bir yelpazeyi buluşturan IBW, Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarına açılan stratejik bir kapı olma özelliğini korudu.

"DEVLETLER ARTIK BİTCOİN'İ KABUL EDİYOR"

Castrum Capital CMO'su Muhammet Enes Yüce, Haberler.com'a verdiği özel röportajda, Bitcoin'in yükselen dominasyonuna dikkat çekti. Yüce, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi ve bazı ülkelerin Bitcoin rezervlerini açıklamasıyla birlikte piyasanın ivme kazandığını belirtti. "Bitcoin artık yalnızca bir yatırım aracı değil; devletler tarafından da kabul edilen, stratejik bir rezerv haline geldi" dedi.

"ALTCOIN'LERDE SEÇİCİ OLUNMALI, EĞİTİM ŞART"

Altcoin piyasasının geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yüce, her altcoin'in başarılı olamayacağını, yalnızca gerçek problemleri çözen projelerin ayakta kalacağını vurguladı. "Yatırımcılar dedikodulara göre değil, bilgiye göre hareket etmeli" diyen Yüce, kripto dünyasında sağlam adımlar atabilmek için finansal okuryazarlığın ve eğitim seviyesinin artırılması gerektiğini belirtti. Kripto dünyasının hâlâ yeni olduğunu ifade eden Yüce, bilinçli yatırımcı profilinin sektörün sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Ekonomi
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