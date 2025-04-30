Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Mart Ayında Artış Göstermekte

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya Mart ayında gelen 35 bin 342 yabancı turist girişi oldu. 2024 yılının ilk 3 aylık verilerine göre 58 bin 735 yabancı turist girişi olurken, 2025 yılının ilk üç ayında 63 bin 002 giriş ve yüzde 7 oranında artış kaydedildi. Muğla tarihinde ilk defa yılın ilk üç aylık döneminde gelen İran'lı turist sayısında artış yaşandı. 2024 yılının ilk üç ayında Bin 394 İran'lı turist gelirken, 2025 yılının ilk üç ayında gelen İran'lı turist sayısı 2 bin 786 kişiye ulaştı.

Muğla'ya Mart ayında gelen yabancı turistlerden 18 bin 352'si Dalaman, 3 bin 197'si Milas-Bodrum olmak üzere 21 bin 549 yabancı turist havalimanlarından giriş yaptı. Geriye kalan 41 bin 4530 giriş ise deniz limanlarından giriş yaptı. Deniz limanları içinde Marmaris limanından 8 bin 754, Bodrum Limanından 3 bin 705, Mantarburnu Limanından 458, Fethiye limanından 617, Göcek Limanından 2, Datça limanından 72, Turgutreis Limanı 168 ve Yalıkavak Limanından 17 giriş oldu.

Muğla'da İran'lı turist sürprizi

Muğla'ya Ocak-Şubat-Mart aylarında gelen yabancı turistler içinde ilk sırayı 22 bin 463 kişi ile İngiliz turistler aldı. İkinci sırayı 5 bin 487 kişi ile Almanya alırken, 2025 yılının ilk üç aylık döneminde ilk defa İran'lı turistler ilk üç sırada yer aldı ve İran'lı turist sayısı 2 bin 786 kişiye ulaştı. Muğla'yı ziyaret eden yabancı turistler içinde dördüncü sırada 2 bin 595 kişi ile Fransa ve 2 bin 287 kişi ile İrlanda Cumhuriyeti vatandaşları izledi. Geriye kalan 27 bin 434 yabancı turist ise diğer ülkelere ait. - MUĞLA