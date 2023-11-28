Muğla'ya Gıda Analiz Laboratuvarı Kuruluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile Muğla'ya kazandırılacak Gıda Analiz Laboratuvarı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Laboratuvar, üretilen tüm gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesi, Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve pazar imkanlarının arttırılması amacıyla kurulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile Muğla'ya kazandırılacak Gıda Analiz Laboratuvarı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Muğla'da yerel tohumda, toprak, bitki, sulama suyunda ve tarımsal üretimin birçok alanında bilimsel çalışmalara, tekniklere önem veren Büyükşehir Belediyesi'nin Gıda Analizi için Muğla Ticaret Borsası ile hayata geçireceği Gıda Analiz Laboratuvarı çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 50 Milyon TL'lik yatırımla Muğla'ya kazandırılacak laboratuvar üretilen tüm mamul, yarı mamul, hammadde gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesi, yenilikçi ürün geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kalitesi belirlenmiş ürünlerin pazar imkanlarının arttırılması amacıyla kuruluyor.

Zeytinyağı ve bal konusunda Türkiye'nin en iddialı kenti olan Muğla'da kurulumu devam eden Gıda Analiz Laboratuvarı bu ürünlerin dışında diğer gıdaların analizleri ile de üreticinin ve tüketicinin yanında olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile Muğla Ticaret Borsası hizmet binası 2. katında yapımı devam eden Gıda Analiz ilk etapta bal ve zeytinyağı analizleri yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile kurulacak olan Gıda Analiz Laboratuvarı yaklaşık 50 milyon TL'ye mal olacak. - MUĞLA