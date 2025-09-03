Muğla Su Ürünleri Sektörü, 2024'te İhracatla 625 Milyon Dolar Gelir Sağlayacak

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2024 yılında 93 bin 122 ton su ürünleri ihraç edilerek ülke ekonomisine 625 milyon 600 bin dolar gelir sağlayan Muğla su ürünleri sektörü temsilcilerini yerlerinde ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

Vali Akbıyık'ı su ürünleri sektörü temsilcilerini ziyaretinde Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Konuk eşlik eti. Vali Akbıyık yılda 100 Milyon levrek, çipura, granyöz, minekop, trança, sinarit, antenli mercan, fangri mercan ve sivriburun karagöz yavruları yetiştiren işletmenin ardından toprak havuz balık yetiştiricilerini ziyaret etti. Yılda 145 ton deniz balığı yetiştiriciliği yapan tesislerde incelemelerde bulunan vali Akbıyık, Milas Su Ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı Muhammet Toğuç'tan toprak havuzda deniz balığı yetiştirilmesi süreci ile ilgili bilgi aldı.

Milas Güllük Balıkçılık İdari Binasında ve Reis48 Su Ürünleri Kontrol teknesinde incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar'dan yapılan çalışmalar ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Milas'taki su ürünleri yetiştiricilerinden tam otomasyon ile Çipura, Levrek, Alabalık ve Somon tam yemi çeşitleriyle yıllık 260 Bin ton ekstrude yem üretimi yapan işletmenin ardından 2024 yılında ihracatını yüzde 34 artırarak 253 milyon dolardan 340 milyon dolara yükselten tesiste incelemelerde bulundu. - MUĞLA