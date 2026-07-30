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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı

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- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Muğla/Fethiye, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Orman yangınlarına karşı mücadelenin sürdüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hava-kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda, Muğla/Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Muğla/ Fethiye, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar- Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Aydın/Çine ve Balıkesir/Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek. Yeşil Vatanımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız."

Kaynak: AA
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