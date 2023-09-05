Muğla İli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Alınan Kararlar TBMM'ye Verildi

Muğla İli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar dosya halinde TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz'e verildi.

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye Ziraat Odaları Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ Başkanlığında yapıldı. Toplantıda Muğlalı üreticilerin sorunları bir dosya haline getirilerek Menteşe Ziraat Odası'nı ziyaret eden AK Parti Muğla Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Yakup Otgöz'e verildi.

Muğla bir tarım kenti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Ege Bölge Sorumlusu Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, "Genel Başkanımız geçen hafta içinde önce Aydın, ardından Manisa illerinde yöre çiftçilerimizi ziyaret ederek üretim aşamasında yaşanan sıkıntıları yerinde inceleme fırsatı buldu. Genel Başkanımızın her daim ifade ettiği 'Çiftçi üretmezse, ülke kalkınmaz' sözü, turizm yanında bir tarım kenti olan Muğla için de geçerli. Muğla'da turizm yılın 6 ayı yapılırken, tarım yılın 12 ayı yapılıyor. Balıkçılıktan narenciyeye, narenciyeden örtü altı ve örtü üstü sebze üretimine varana kadar yılın 12 ayı çiftçimiz üretmeye devam ediyor. Sayın Vekilimiz aynı zamanda bir üretici olması nedeniyle çiftçimizin, üreticimizin yaşadığı sıkıntıları çok yakından bilen birisi. Aynı zamanda TBMM'de Tarım, orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi olması nedeniyle çiftçilerimizin yaşadıkları sorunları daha yakından takip edeceğine inanıyoruz" dedi.

Limon üreticisi sıkıntılı

Muğla İli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunda 33 maddelik kararlar arasında Muğla genelinde tarımsal alanlarda kaçak ve imara uygun olmayan Bungalov ve Villa tarzı kaçak yapılaşmaların attığı ve tarımsal alanlar betonlaşma yaşandığı, bu tür yapılan kaçak yapıların acilen önüne geçilerek tarımsal alanlarımızın korunması için tedbirlerin acilen alınması. Tarımın ana giderleri olan akaryakıt, zirai ilaç, fide, tohum, yem ve gübreye yüzde 200-yüzde 350 oranında zam gelmiş olup çiftlerimiz çok zor durumda kalmış arazilerini ekemez duruma gelmiştir. Üretimin devam etmesi için geçici olarak çiftçilerimizin günlük fiyatlar üzerinden acil olarak yüzde 50 desteklenmesi. Muğla'da Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim planlaması bölgeye uygun bir şekilde uygulanması. Ticari çalışanların haricindeki traktörlerin sicil kayıt işlemlerinin Ziraat Odalarına verilmesi. Hallerdeki fiyat belirleme komisyonlarına Ziraat Odası temsilcilerinin alınması. Balık üretimi tesis yapımındaki 25 tonluk işletmelerinde kırsal kalkınma desteklemeleri içine alınması. Muğla ili ve İlçelerinde sulama gölet ve barajların yapımının hızlandırılması. Tarım satış kooperatiflerine ürün satışı için Büyükşehir hallerinden üreticiden tüketiciye aracısız ürün satışı kooperatiflerince gerçekleştirilebilmesi için kira bedeli alınmadan hal bünyesinde yer tahsis edilmesi. Bu yıl limon satışlarında hiçbir tüccarın rağbet göstermemesi nedeniyle, Mayıs ve Haziran aylarında gelen tüccarlar hasat dönemi gelmesine rağmen tüccarların yüksek maliyetleri bahane ederek bahçe satın almadığı, bu soruna acil olarak çözüm bulunması ve çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi istendi. - MUĞLA