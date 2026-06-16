Ocak-Mayıs döneminde Muğla ihracatı yüzde 6,5 arttı

Ege Bölgesinin ihracatına en fazla katkı veren iller arasında yer alan Muğla, başta su ünleri olmak üzere, örtü altı yaş sebze, narenciye ve madencilik sektörlerinde önemli bir paya sahip.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Bölgesi'nin, 2026 yılının Ocak-Mayıs dönemindeki ihracatı yüzde 2,5'luk düşüşle 18 milyar 60 milyon dolardan 17 milyar 605 milyon dolara geriledi. Ege Bölgesi geneli ihracat rakamları düşerken, Muğla yüzde 6,5 artış yaşadı.

Muğla ihracatı yüzde 6,5 artırdı

Muğla, mayıs ayında 124 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırırken, beş aylık dönemde ihracatını yüzde 6,5'luk artışla 537 milyon dolardan 572 milyon dolara taşıdı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 385 milyon dolar ihracata imza attı ve Muğla ihracatından yüzde 67 pay aldı.

Ege Bölgesi'nin 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracat performansını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Bölgesi'nin ihracat verilerinin, küresel ticaretteki yavaşlama, maliyet artışları ve düşük kur baskısına rağmen Ege Bölgesi'nin üretim ve ihracat gücünü koruduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Öztürk, Denizli, Balıkesir, Muğla, Kütahya ve Uşak'ın 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracatlarını artırmayı başardıkları bilgisini verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı