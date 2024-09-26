Muğla Havalimanlarında Yolcu Sayısında Rekor Artış

Muğla'nın Dalaman ve Milas- Bodrum Havalimanlarında Ağustos ayında 1 milyon 725 bin 955 yolcuya hizmet verilirken, 2024 yılının 8 aylık döneminde 7 milyon 052 bin 475 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan. Türkiye'de iki uluslar arası havalimanına sahip iller arasında yer alan Muğla'da. Dalaman ve Milas- Bodrum Oavalimanlarının iç ve dış hatlarından 8 aylık dönemde hizmet verilen yolcu sayısı 7 milyon yolcu sayısını geçti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ağustos ayında 933 bin 816 yolcuya ve 7 bin 458 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 12 bin 430 ton. 2024 yılının ilk 8 ayında Dalaman Havalimanından 33 bin 080 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 929 bin 979 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 47 bin 545 ton olarak gerçekleşti.

Milas- Bodrum Havalimanında Ağustos ayında 792 bin 139 yolcuya ve 7 bin 737 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 9 bin 070 ton. 2024 yılının ilk 8 ayında Milas Bodrum Havalimanında 29 bin 970 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 122 bin 496 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 33 bin 048 ton olarak gerçekleşti.

Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarında Ağustos ayında taşınan yük miktarı 13 bin 400 ton, 8 ayda taşınan toplam yük miktarı ise 80 bin 593 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA