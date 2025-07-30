Muğla Havalimanlarında Yoğun Yolcu Trafiği

Muğla Havalimanlarında Yoğun Yolcu Trafiği
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Muğla'nın Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları, Haziran ayında 1 milyon 395 bin 469 yolcuya hizmet vererek il nüfusunu geçti. Milas-Bodrum Havalimanı 6 ayda 1 milyon 530 bin yolcuya ulaşırken, Dalaman Havalimanı ise 2 milyon yolcu sayısına ulaştı.

Türkiye'de iki havalimanı bulunan ender illerden Muğla'nın Dalaman ve Milas- Bodrum Havalimanları Haziran ayında 1 milyon 395 bin 469 yolcuya hizmet verdi. 1 milyon 97 bin 494 yerleşik nüfusa sahip Muğla'ya 1 ayda havalimanı yolu ile gelen yerli ve yabancı yolcu sayısı Muğla nüfusunu geçti.

Milas-Bodrum havalimanına 6 ayda 1 milyon 530 bin 012 yolcu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından verilen yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Haziran ayında 611 bin 992 yolcuya hizmet verildi. 5 bin 586 uçak trafiği yaşanırken, taşınan yük miktarı ise 6 bin 797 ton. Milas-Bodrum Havalimanı 2025 yılının ilk 6 aylık dönemde hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 530 bin 012 kişi. Gerçekleşen uçak trafiği 15 bin 223 olurken, taşınan yük miktarı ise 14 bin 752 ton.

Dalaman 6 ayda 2 milyon yolcu sayısına ulaştı

Dalaman Havalimanı 2025 yılı Haziran ayında 783 bin 477 yolcuya hizmet verdi. Gerçekleşen uçak trafiği 6 bin 385 olurken, taşınan yük miktarı ise 9 bin 876. Dalaman Havalimanı 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 2 milyon 001 bin 608 yolcuya hizmet verdi. 6 ayda gerçekleşen uçak trafiği sayısı 20 bin 044'e ulaşırken, taşınan yük miktarı ise 23 bin 460 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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