Muğla haberi! "Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı Ekonomi Haberleri Muğla haberler... Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 275 metrelik "Mein Schiff 5"te çoğunluğu Almanya'dan 2509 yolcu ile 921 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi. Kruvaziyerin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Ekonomi AA / Bodrum Cruise Port Limanı Bodrum Malta Muğla Ekonomi Haberler

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