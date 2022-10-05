Muğla ekonomi haberleri... Bodrum'a "Costa Venezia" gemisiyle 1922 yolcu geldi Ekonomi Haberleri Gelen Muğla haberine göre İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum'a 1922 turist getirdi. İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum'a 1922 turist getirdi. İzmir Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. 323 metrelik kruvaziyerde ağırlıklı Alman, İspanyol, ve İtalyan 1922 yolcu ve 996 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Bodrum turuna çıktı ve tarihi alanları gezdi. Geminin akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Ekonomi Kaynak: AA / Ali Ballı turist İtalya Bodrum İzmir Ekonomi Haberler

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