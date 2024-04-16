Muğla'dan Dünya Pazarlarına Yerel Üretim Portakal ve Domates İhracatı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde üretilen yerel üretim portakal ve domatesler, uluslararası karantina standartlarını aşarak dünya pazarlarına açılıyor.

Türkiye'nin zengin topraklarından yetişen kaliteli ürünler, sadece yerel pazarlarda değil, aynı zamanda dünya pazarlarında da kendine sağlam bir yer buluyor. Ortaca'nın bereketli topraklarından sofralara ulaşan taze ürünler, uluslararası alanda Türkiye'nin tarım potansiyelini gözler önüne seriyor ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemini vurguluyor.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İnspektörleri, Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya'ya ihraç edilecek portakal ve domates ürünlerinin karantina kontrollerini başarıyla tamamladı. Ürünler, Bitki Sağlık Sertifikaları ile donatılarak, uluslararası pazarlarda Türkiye'nin tarım kalitesini temsil etmeye hazır hale getirildi. Özellikle Rusya'ya yapılacak domates ihracatı için alınan numuneler, virüs analizi amacıyla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. - MUĞLA