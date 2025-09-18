Haberler

Muğla'daki Baraj İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Muğla'daki Boğalar Seki Barajı ikmali için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Ayrıca, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki mahallelerdeki taşınmazlar da yol projeleri nedeniyle kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Muğla'daki Yukarı Eşen Sulama Projesi kapsamındaki Boğalar Seki Barajı ikmali için bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akşemsettin ve Akabe mahallelerinde bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesat da 15 metrelik yol projesinin sınırları içinde kalması nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
