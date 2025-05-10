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Muğla'daki Akköprü HES Özelleştiriliyor

Muğla'daki Akköprü HES Özelleştiriliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Muğla'nın Akköprü Hidroelektrik Santrali'ni işletme hakkı yöntemiyle özelleştirecek. İhale şartnamesi bedeli 100 bin lira, geçici teminat bedeli ise 160 milyon lira olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Muğla'daki Akköprü Hidroelektrik Santrali (HES) ile santral tarafından kullanılan taşınmazları bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Muğla'daki Akköprü HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazlar, bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli 100 bin lira, geçici teminat bedeli ise 160 milyon lira olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 23 Haziran'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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