Haberler

Muğla'da Zeytin Hasadı Sezonu Başladı, Fiyatlar Artış Gösterdi

Muğla'da Zeytin Hasadı Sezonu Başladı, Fiyatlar Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde zeytin hasadı sürerken, siyah zeytin fiyatları 50-100 TL, yeşil zeytin fiyatları ise 40-50 TL arasında satışa sunuluyor. Çiftçiler, bu yılın verimli geçtiğini belirtiyor.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde zeytin hasadı tüm hızıyla sürüyor. Bölgede siyah zeytinin kilosu 50 ile 100 TL arasında, yeşil zeytinin kilosu ise 40 ila 50 TL arasında alıcı buluyor.

Fethiye ve çevresinde çiftçiler, yıl boyunca büyük emek verdikleri zeytin ağaçlarından mahsullerini toplamaya başladı. Toplanan zeytinler, kalite ve türüne göre sınıflandırılarak tüccarlara satılıyor. Tüccarlar da bu ürünleri fabrikalara göndererek işlenmesini sağlıyor. Fethiye'den çıkan zeytinler, Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yerini alıyor. Fethiye'de zeytin ticareti yapan Turgut Can Kuzucu, siyah zeytinin kilosunun 50 ile 100 TL arasında, yeşil zeytinin kilosunun ise 40 ila 50 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.

"Sezonumuz bereketli geçiyor"

Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkiinde zeytin ticareti yapan Turgut Can Kuzucu, sezonun bu yıl oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Allah'ın izniyle sezonumuz başladı. Siyah zeytin fiyatları tane ve kaliteye göre 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Yeşil zeytin ise 40 ila 50 TL arasında alım görüyor. Bazı özel çeşitlerin fiyatı ise 50 TL'nin de üzerine çıkabiliyor. Bereketli bir sezon geçiriyoruz, işlerimiz yolunda gidiyor" dedi.

Kuzucu, kaliteye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Zeytinler her akşamüstü Manisa'ya gönderiliyor, orada tek tek işleniyor ve yeniden sofralara satışa sunuluyor. Alımlar sırasında özellikle dikkat ettiğimiz noktalar ise siyah zeytinde buruşuk olmaması, yeşil zeytinde de tırmık izinin bulunmaması. Çiftçilerimizden bu konuda biraz daha özen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar düzelmeye başladı, ürünler kaliteli"

Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nden zeytin satmaya gelen Mustafa Çankaya da bu yılın verimli geçtiğini söyleyerek, "Her sene bölgemden ürün getiriyorum. Şu an fiyatlar biraz düzelmeye başladı, önceden düşüktü ama şimdi yavaş yavaş artıyor. Ürünümüz de bu sene çok güzel ve verimli. Aynı zamanda zeytin budama ustasıyım, yıllardır bu işle uğraşıyorum, piyasayı yakından takip ediyorum. Orta boy zeytinlerde 1 kiloda 180-200 tane, küçüklerinde ise 250-280 tane civarında oluyor. Hem yeşil hem siyah zeytinimiz gayet güzel. Genel olarak memnunuz, inşallah fiyatlar da biraz daha dengeye oturur" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Minguzzi'nin teyzesini Güllü'nün oğlu yalnız bırakmadı

Minguzzi'nin teyzesinin yanındaki kişi ünlü şarkıcının oğlu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Victor Osimhen tarihe geçmeye bir adım uzakta

Tarihe geçmeye bir adım uzakta
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Cumhurbaşkanlığı cephesinden Minguzzi davasından çıkan karara ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı cephesinden Minguzzi davasında çıkan karara ilk yorum
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakam bomba: Matematik hesabıdır
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.