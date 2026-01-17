Ula'da üreticilere 38 bin defne fidanı dağıtıldı

Tıbbi ve aromatik bitkilerde katma değerli üretim hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında Muğla'nın Ula ilçesinde 31 bin adet defne fidanı dağıtıldı. Dört mevsim yeşil kalan defne fidanlarının dağıtım töreni, Yeşilçam Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Törenin ev sahipliğini yapan Yeşilçam Mahalle Muhtarı Ayhan Çırpancı, konuşmasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yürütülen çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Törende konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasının, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim modellerinin güçlendirilmesinin Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti. Baydar, küçük ölçekli tarımsal işletmelerin gelirlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi, yeni üretim tekniklerinin üreticilere ulaştırılması ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Akdeniz Bölgesi'nin karakteristik bitkilerinden biri olan defnenin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre odun dışı orman ürünleri arasında 32,5 bin ton üretimle Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Baydar, Muğla'nın tıbbi ve aromatik bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Defne, Muğla için hem çevresel hem ekonomik bir değer

Bu kapsamda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bütçesi 756 bin lira olan ve yüzde 75'i devlet destekli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde il genelinde 48 bin adet defne fidanı üreticilere dağıtılırken, Ula ilçesinin kapama bahçe ve kümelenme potansiyeli göz önünde bulundurularak bu fidanların 31 bin adedi Ula ilçesinde üreticilerle buluşturuldu. Proje sayesinde üreticilerin yalnızca defne yaprağı üretimiyle sınırlı kalmayacağını belirten Baydar, defne yaprağının işlenerek baharat ve uçucu yağ elde edilmesiyle ürünlerin katma değerinin artırılacağını söyledi. Tarladan ürüne, üründen markaya uzanan bir üretim modeli hedefleniyor. Kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılan defne yağının, üreticiler için yılın tamamına yayılan sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmasının amaçlandığını ifade eden Baydar, bu çalışmaların kırsal kalkınmaya katkı sunduğunu, gençlerin tarımda kalmasını teşvik ettiğini ve tarım ile turizmi entegre ederek kırsal alanlara ekonomik canlılık kazandırdığını vurguladı. - MUĞLA