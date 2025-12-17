Muğla'da tarım danışmanları ile teknik komite toplantısı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Faaliyetleri kapsamında görev yapan tarım danışmanlarıyla Teknik Komite Toplantısı düzenlendi.

Toplantı İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Muğla genelinde faaliyet gösteren tarım danışmanlarının katılım sağladığı toplantıda, sahada yürütülen yayım ve danışmanlık faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

2025 yılı içerisinde Muğla genelinde toplam 7 tarım danışmanı görev yaptığı bu danışmanların 3'ü Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, 3'ü Milas Ziraat Odası bünyesinde ve 1 tarım danışmanı ise serbest olarak hizmet verdiği açıklandı. Tarımsal üreticilere yönelik yürütülen yayım ve danışmanlık faaliyetleri için Bakanlık tarafından 2025 yılı kapsamında toplam 294 bin TL destek sağlandı.

2026 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanmak isteyen ziraat odaları, üretici örgütleri ve serbest tarım danışmanlarının 15 Aralık 2025 - 09 Ocak 2026 tarihleri arasında il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği açıklandı.

Teknik Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, destekleme süreci ve sahadaki uygulamalar değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - MUĞLA