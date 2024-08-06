Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Tarım Sigortasıyla Doğal Afet Mağdurlarına 29 Milyon TL Tazminat Ödendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Muğla ve 13 ilçesinde doğal afetlerden etkilenen yetiştiricilere 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 29 milyon 823 bin 255 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Muğla ve 13 ilçesinde doğal afetlerden etkilenen yetiştiricilere 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 29 milyon 823 bin 255 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

Muğla'da tarımda sigorta yaptırarak ürününü ve emeğini doğal afetlere karşı koruyan üreticilerin sayısı günden güne artıyor. Afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek verim ve kalite kaybı riskini teminat altına almak isteyen çiftçiler, Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) ile üretimi güvenle sürdürmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda, il genelinde poliçe sayısı 19 bin 299'a yükseldi. 2024 yılının ilk 6 ayında büyük baş, küçükbaş, kümes hayvanı ve kovan için yetiştiricilere ödenen tazminat tutarı ise 29 milyon 823 bin 255 TL oldu.

TARSİM'in, üreticilerin doğal afetlerden kaynaklanan zararlarını karşılayarak, tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu ve kar amacı bulunmadığını hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarımın mutlaka sigorta güvencesi altında yapılması gerektiğini söyledi. TARSİM'in yüzde 67'ye varan devlet prim desteği ile üreticinin emeğini koruduğunu belirten Barış Saylak, konu ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin, tarım sigortasına yönelik artan talebi bizleri memnun ediyor. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı, bu yılın ilk 7 aylık döneminde afetlerden ve risklerden zarar gören üreticilerimize TARSİM kapsamında 3 milyar lira tazminat ödendiğini açıkladı. Muğla ve ilçelerinde ise bu rakam, 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 29 milyon 823 bin 255 TL oldu. İlimizde TARSİM sigortası branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı hayvan hayat sigortasının aldığını görüyoruz. Bitkisel üretimde de ne yazık ki iklim değişikliği sonrası risk büyük oranda arttı. Bu riskleri, üreticilerimizin tek başına karşılayabilmesi ve tabiatın verdiği zararlara karşı koyabilmesi mümkün değil. Özellikle küçük aile işletmelerimizin, Devlet destekli tarım sigortasını mutlaka yaptırmasını öneriyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Barış Saylak Sigorta Tarım Doğal Afetler Ekonomi Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli bakan Katz'a sert tepki: Klavye soytarılarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli bakan Katz'a sert tepki: Klavye soytarılarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title