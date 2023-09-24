Muğla'da Sezonun İlk Çam Balı 61 Bin TL'ye Satıldı

Önemli çam balı üretim merkezlerinden olan Muğla'da, ilk sağım çam balı için düzenlenen mezatta sezonun ilk çam balı 61 bin TL'ye satıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Ekonomi Gazetesi iş birliğinde, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Ege İhracat Buluşmaları Muğla Toplantısı'nda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin 4 Eylül 2023 tarihinde açıklanan 2023-26 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programa kilitlendiğini, 2026 yılı sonunda Türkiye'nin 302,2 milyar dolar ihracat hedeflediğini, OVP'deki ihracat hedefine Muğla'nın 2 milyar dolarlık katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin OVP'deki 302,2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağına olan inancını paylaşan Eskinazi; "Bu potansiyeli harekete geçirmek için gerek tarım, gerek sanayi, gerekse madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçılarımıza can suyu gerekiyor. İhracatçılarımızın yüksek enflasyona ezdirilmemesi şart. Son yıllarda uygulanan düşük kur-düşük faiz politikası Türk ihracatçısının rekabetçiliğini olumsuz etkiledi. Döviz kurlarındaki değişimin enflasyona uygun, ülke döviz rezervimizi dikkate alan ve ihracat beklentilerini destekleyici olmasını temenni ediyoruz" dedi.

İhracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kullandırılan reeskont kredilerinde faizin peşin tahsil edilmesi nedeniyle yüzde 30 olan kredi faizini yüzde 48'lerin üzerine çıktığını dillendiren Eskinazi, bu durumda reeskont kredi faizinin piyasa faizine yükseldiğini ve ihracatı destekleme amacından uzaklaştığını ifade etti.

Sembolik tutardaki döviz varlığının, Türk Lirası kredi kullanımına engel olduğunu ve bu yasağın kaldırılması gerektiğini savunan Eskinazi; "İhracatçılarımızın dövizi bankalardadır ve Merkez Bankası bu dövizleri Zorunlu Karşılık ya da swap yoluyla fiilen kullanmaktadır. Ayrıca ihracat gelirlerinin yüzde 40'ının TCMB'na bozdurulması uygulamasından vazgeçilmelidir. Merkez Bankası tarafından ihracatçıya verilen döviz dönüşüm desteği çerçevesinde 2 puanlık farkı 5 puana çıkarıldığında bu kriz ortamında bir nebze nefes aldırır. İhracatçıları zor durumda bırakan finansman gider kısıtlamasının da kaldırılmasını talep ediyoruz. İhracatçılar olarak bir diğer beklentimiz, İhracatçılarımız için getirilen 5 puanlık Kurumlar Vergisi indiriminin Ticaret Bakanlığı'nın statü verdiği aracı ihracatçı şirketler üzerinden ihracat yapan imalatçı ihracatçılara da sağlanmasıdır. Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılarımıza sağlanan devlet yardımlarının da 2018 öncesindeki gibi döviz olarak kullandırılmasını istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

"Muğla'yı hayvancılığın merkezi haline getireceğiz"

Tarım alanında kamu ve özel sektör iş birliğinde il genelinde pek çok yatırım ve proje hayata geçirildiğini söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık ise "Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile Seydikemer'de alt yapı ve inşaat çalışmaları devam eden 40 bin büyükbaş hayvan kapasiteli ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağı öngörülen Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile ilimizi süt ve süt ürünleri ile hayvancılığın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Akbıyık, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ambalajları Bertarafı Projesi, Çilek Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi, Muğla İlinin Hastalıktan Arilik Projesi, Buzağı Kalkanı Projesi, Seydikemer Eşen Çayı Balık Hastalıkları Tespiti ve Hastalık Haritası Çıkarılması Projesi'nin toplam bütçelerinin 11,1 milyon TL olduğu bilgisini verdi.

Sulama konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen toplam 10 milyar TL tutarındaki 99 proje çerçevesinde çalışmalara devam edildiğini ifade eden Akbıyık, "Muğla'nın, her alanda gelişimini kat kat arttıracağına inanıyorum. Tarım olmadan kalkınma olmaz. Daha güçlü bir tarım sektörü ve daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sezonun ilk çam balı 61 bin TL

Ege İhracat Buluşmaları Muğla Toplantısında açılış konuşmaları sonrasında Muğla'nın ilk sağım çam balı için bir mezat düzenlendi. Hüseyin ve Nürsel Köseoğlu tarafından üretilen balın geliri, geçtiğimiz aylarda Edirne Keşan'daki elim kazada hayatını kaybeden Köyceğizli arıcı aileye, makine ekipman desteği olarak hediye edildi. Muğla'da bu yılın ilk çam balı için yapılan açık artırma kıran kırana geçti. Yaklaşık 2 kilogramlık bal, 61 bin TL ile Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit'te kaldı. - MUĞLA