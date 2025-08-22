Muğla'da Sakız Ağacı Yetiştiriciliği İçin Tarla Günü Düzenlendi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fethiye'nin Kaya Mahallesi'nde sakız ağacı yetiştiriciliği ve hasadı hakkında bilgi vermek amacıyla tarla günü düzenledi. Etkinlikte, sakız ağacının verim potansiyeli ve hasat süreleri hakkında uzman bilgiler paylaşıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018 yılında Fethiye'ye bağlı Kaya Mahallesi'nde fidanları yüzde 100 hibeli olarak 5 dekar alanda tesis edilen sakız ağacı bahçesinde tarla günü düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaya Mahallesi'ndeki tarla gününde üreticiler, uzmanlardan sakızağacı yetiştiriciliği ve hasadı hakkında bilgi aldı. Bu çerçevede Kayaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sakızağacı yetiştiriciliğinin uygulanabilirliği ve verim potansiyeli masaya yatırıldı.

Sakız ağacı 6-7 yaşında ürün vermeye başlıyor ve yılda 300-1000 gram arası reçine sağlıyor. Elde edilen reçinenin kilosu ise 15-20 bin TL arasında fiyat buluyor. Bu yüksek katma değerli ürünün, Muğla'nın verimli topraklarında tarımsal kalkınmayı hızlandırması öngörülüyor.

Etkinliğin, üreticilere yeni yetiştirme teknikleri ve hasat süreçleri hakkında bilgi aktarımını amaçlayarak bölgedeki tarımsal çeşitliliği ve gelir imkanlarını artırmayı hedeflediği belirtildi. - MUĞLA

