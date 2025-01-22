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Muğla'da Motosiklet Sayısı Otomobili Geçti

Muğla'da Motosiklet Sayısı Otomobili Geçti
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı Motorlu Kara Araçları İstatistiklerine göre Muğla'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti. Motosiklet sayısında bir yılda 42 bin 359 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Motorlu Kara Araçları Taşıtları istatistiğine göre, Muğla'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı otomobil sayını geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılında motorlu kara araçları sayısı istatistiklerini yayımladı. 2024 yılı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla'da Aralık ayı sonu itibari ile araç sayısı 653 bin 606 olarak açıklandı.

2024 yılı Muğla'daki motorlu araç sayılarına göre otomobil 264 bin 751, Minibüs 10 bin 519, Otobüs 4 bin 121, Kamyonet 94 bin 276, Kamyon 12 bin 426, Motosiklet 2287 bin 257, özel amaçlı kullanılan araç 2 bin 393 ve traktör sayısı da 41 bin 952 olarak gerçekleşti.

Motosiklet sayısı 42 bin 359 arttı

2023 yılında 244 bin 898 olan motosiklet sayısı bir yılda 42 bin 359 artış göstererek 287 bin 257'ye, 2023 yılında 250 bin 320 olan otomobil sayısı 2024 yılı sonunda 14 bin 431 artış ile 264 bin 751'e yükseldi. Bir yılda en fazla artış gösteren motorlu kara açları sayısında en fazla motosiklet artışı dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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