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Muğla'da motorlu kara taşıtı sayısı Eylül'de yüzde 2,28 artışla 798 bin 204'e çıktı

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Muğla'da motorlu kara taşıtı sayısı Eylül'de yüzde 2,28 artışla 798 bin 204'e çıktı
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TÜİK verilerine göre Muğla'da motorlu kara taşıtı sayısı Eylül ayında bir önceki döneme göre yüzde 2,28 artarak 798 bin 204'e yükseldi. Aynı dönemde kentte 3 bin 608 araç trafiğe kaydedilirken, 15 bin 146 aracın devri yapıldı.

Muğla'da motorlu kara taşıtı sayısı, Eylül ayında bir önceki döneme göre yüzde 2,28 artarak 798 bin 204'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında kentte 3 bin 608 araç trafiğe kaydedilirken, 15 bin 146 aracın devri yapıldı.

TÜİK'in Eylül ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Muğla'da toplam araç sayısı 798 bin 204 olarak gerçekleşti. Araçların 327 bin 513'ünü motosikletler, 295 bin 953'ünü otomobiller, 99 bin 295'ini kamyonetler, 43 bin 981'ini traktörler, 13 bin 156'sını kamyonlar, 11 bin 376'sını minibüsler, 4 bin 117'sini otobüsler ve 2 bin 812'sini özel amaçlı motorlu kara taşıtları oluşturdu.

Eylül ayında 15 bin 146 aracın devri yapıldı

Muğla'da Eylül ayında toplam 15 bin 146 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinde 8 bin 515 otomobil, 3 bin 539 motosiklet, 2 bin 95 kamyonet, 395 traktör, 265 minibüs, 223 kamyon, 72 otobüs ve 42 özel amaçlı araç yer aldı.

3 bin 608 araç trafiğe kaydedildi

Eylül ayında Muğla'da trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 bin 608 oldu. Yeni kayıtların 2 bin 205'ini motosikletler, 982'sini otomobiller, 317'sini kamyonetler, 44'ünü traktörler, 40'ını kamyonlar, 10'unu minibüsler, 8'ini otobüsler ve 2'sini özel amaçlı araçlar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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