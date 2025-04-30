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Muğla'da Küçük Alan Maden Sahası İhalesi Duyurusu

Muğla'da Küçük Alan Maden Sahası İhalesi Duyurusu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Muğla'da II-B grubu küçük alan maden sahasını ihale edecek. İhale detayları Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular, ihalenin yapılacağı gün yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), II-B grubu küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'da II-B grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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