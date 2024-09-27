Muğla'da Kadın İstihdamını Artıran Tekstil Atölyesi

Muğla'da, iki yıl önce devlet desteği ile yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla tekstil atölyesi kuran Aydın Demirhan, tesiste 80 kadına istihdam sağlıyor.

Menteşe ilçesinin Gülağzı mevkisindeki atölyede, tamamı organik ve geri dönüştürülmüş elyaftan elde edilen ürünler, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Demirhan, AA muhabirine, 2022'de yatırım amaçlı Muğla'da iş yeri ve depo arayışına girdiklerini, uygun yerin bulunmasının ardından yatırıma başladıklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığının Yatırım Teşvik Belgesiyle girişimde bulunduklarını anlatan Demirhan, kurdukları işletmede, dikim, ütü ve paketleme operasyonlarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Üretimlerini yaparken sürdürülebilir bir çevre için organik ve geri dönüştürülmüş elyafları kullandıklarına dikkati çeken Demirhan, şöyle konuştu:

"Tişörtler, pantolonlar, ceketler, montların tamamı organik ve doğaya herhangi bir şekilde zarar vermeyen malzemeden üretilmekte. Bu saydığım ürünlerin tamamına yakınını Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Başlıca ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda ve İsveç diyebiliriz. Tabii bunun yanında sayamadığım irili ufaklı çok sayıda ülkeye de ihracat yapıyoruz. Yakın zamanda başladığımız yereldeki firmalarımız ve müşterilerimiz de var. Onlara da organik ve geri dönüştürülmüş elyaflardan üretim yapıp yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz."

Demirhan, en büyük hedeflerinin kadın emek ve iş gücünü ekonomiye kazandırmak olduğunu ve bunda da başarılı olduklarını, çalışanların yüzde 90'ını kadınların oluşturduğunu ifade etti.

Kadınların işgücüne katkılarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Demirhan, "Çünkü gerçek anlamda ekonomik gücü olan kadının gücünü biz biliyoruz. Hem güçlü hem de ekonomik olarak sağlam bir şekilde ayakta durabiliyorlar." dedi.

Demirhan, işletmelerinde günde 4 ile 6 bin arası tişört ve yaklaşık 4 bin civarında sweatshirt ürettiklerini, model bazında değişmekle beraber güncel ve sürekli bir üretim yapıldığını aktardı.

İnovasyona çok değer verdiklerini dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Üretim parkında kullandığımız makinelerin tamamı son sistem dikiş makineleri diyebiliriz. Otomasyonda otomatlarımız var. Aynı zamanda buraya yatırıma ilave olarak kesimhanemizi de kuracağız. Kesimhanemiz İstanbul'daki şirketimizde var. Ama onu da buraya kurup kesim, baskı, nakış, dikim, ütü paketi yani aslında buraya kumaş girecek, koli çıkacak bir sistem oluşturuyoruz. Kesimhanenin yanına baskı, nakış da kurduğumuzda buraya kumaş girecek ve bitmiş ürün olarak buradan direkt Avrupa pazarına sevk edecek pozisyondayız."

Üretim bandı sorumlusu Damla Girenis de elinden geldiği kadar çalışma arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

İki yıldır işletmede çalıştığını belirten Girenis, "Kumaşlar bize kesili olarak geliyor. Bandın başından itibaren herkesin farklı farkı görevleri var. Bandın sonunda iş bitmiş vaziyette oluyor. Tüm bayanlar olarak burada hep birlikte çalışıyoruz. Aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Girenis, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu atölyede yeni dostluklar kurularak aile ortamı oluşturduklarını sözlerine ekledi.