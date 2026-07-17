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Haziran ayında Muğla'dan 18 farklı ülke vatandaşı ev aldı

Haziran ayında Muğla'dan 18 farklı ülke vatandaşı ev aldı
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TÜİK verilerine göre Muğla'da Haziran'da 1.723 konut satıldı, 33'ü yabancılara. En çok konut alan ülke 10 ile Birleşik Krallık oldu. Ayrıca 259 iş yeri satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Muğla'da Haziran ayında Bin 723 konut satılırken, yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada 10 konut ile Birleşik Krallık vatandaşları yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre, Muğla'da Haziran ayında toplam Bin 723 konut satışı gerçekleştirildi. Satışı yapılan konutların 554'ünü ilk el satışlar, Bin 169'unu ise ikinci el satışlar oluşturdu. Aynı dönemde toplam 259 iş yeri satışı yapılırken, bunların 49'u ilk el, 210'u ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Haziran ayında yabancılara yönelik satışlarda ise Muğla'da 33 konut ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 34 taşınmaz satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 10 konutla Birleşik Krallık vatandaşları aldı. Almanya vatandaşları ise 5 konut ile en fazla konut satın alan ikinci ülke oldu. Ayrıca Avusturya, Arnavutluk, Moldova, İrlanda, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Fransa, Danimarka, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkmenistan, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Katar vatandaşları da Muğla'dan konut satın alan ülkeler arasında yer aldı.

Haziran ayı verileri, Muğla'nın yerli alıcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların da ilgi göstermeye devam ettiği iller arasında olurken, ve Türkiye'de yabancılarda en fazla konut satışının yapıldığı iller arasında yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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