Muğla'da Gençler İşbaşında Projesi Açıldı

Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi koordinatörlüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla İŞKUR Müdürlüğü'nün ortaklığında yürütülen 'Menteşe'de Gençler İşbaşında' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen projenin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, "Muğla'mız doğası ile tarihi mimarisiyle ve turizm zenginlikleriyle ve tarımı ile Türkiye'de ön planda olan bir ilimiz. Kırsaldaki üretici arkadaşlarımız, çiftçilerimiz, köylülerimiz üretiyor, kazanıyor ve bu üretilenler de kıyıda tükeniyor. Bu nedenle Menteşe'de gençler işbaşında projesine katkı sağlayan ve ortak olan başta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin yürütücülüğünde paydaş olan Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve İŞKUR Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Bu proje sayesinde hem gençlerimiz iş bulacak hem de esnaflarımız eleman eksikliğini giderecek" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Böyle bir projede üniversite olarak yürütücü olarak yer aldığımız için elbette mutluyum. Buradaki arkadaşlarımız projenin yürütücüsü ve projeye danışmanlık noktasında katkı veren arkadaşlarımız. Bu proje 15- 29 yaş arasındaki eğitimde, istihdamda olan gençlerimizi nitelikli bireyler olarak iş gücüne katılmalarını sağlamak, bir yandan gençlerimize umut ışığı olacak, bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır "dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş "Bizler Belediye olarak klasik Belediyeciliğin yanında yapmamız gereken rutin işlerin dışında da bu kentin gelişmesi için, bu kentte yaşayan vatandaşların gelişimi için ortak iş birliğine bugüne kadar hep özen gösterdik ve çok güzel proje ürettik. Belki bunlardan en güzelini sevgili hocalarımızın sayesinde yapıyoruz. 15-29 yaş arası gencimizi yani iş sahibi yapmak bizi mutlu eder" dedi.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok "Nüfusun yoğun olduğu ülkemizde İŞKUR olarak bizim önceliğimiz gençlerin istihdamına yönelik programlar hazırlayarak onların en iyi şekilde istihdam edilmesine sağlamaktır. Muğla Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü, hizmet binası ve ayrıyeten Fethiye Hizmet Merkezi ve Milas Hizmet Merkezi olmak üzere üç yerde hizmet vermektedir. Katılımcılar arasında değerli işverenlerimizi de görüyoruz. 71 tane iş ve meslek danışmanımızla hem işverenlerimizle, hem iş arayanlarımıza kaliteli bir şekilde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Muğla İş Gücü piyasasına baktığımız zaman maalesef iş gücü piyasasında işverenlerimizin destek elemanı, kaliteli eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. Bu projenin aslında bu ihtiyacı gidermek için bir cam simidi olduğunu da düşünüyoruz "dedi. - MUĞLA