Muğla'da bal üreticileri glikozlu balın çam balı diye satılmasına tepki gösterdi

Dünya çam balının yüzde 92'sinin, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 86'sının karşılandığı Muğla'da bal üreticileri glikozlu ve şekerli balın çam balı diye satılmasına tepki gösterdiler. Laboratuvar tahlillerinden geçen organik çam balının gerçek değerini bulmasını isteyen üreticiler, her türlü zor şartlara rağmen bal üretmeye ve arıların yok olmasını önlemek için çalışacaklarını açıkladılar.

Türkiye çam balı üretiminin yüzde 86'sı, dünya çam balı üretiminin ise yüzde 92'sinin karşılandığı Muğla'daki bal ormanlarında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gezgin arıcılar ile Muğlalı arıcılar tarafından Milas, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde Eylül ayı başında konakladıkları bölgelerde son bal sağımlarını yapıyor. Muğla bölgesinde Eylül-Kasım döneminde yaklaşık 4 milyon kovandan 20-25 bin ton çam balı rekoltesi bekleniyor.

2017 yılından bu yana iklim değişikliği, pandemi ve orman yangınları nedeniyle 7-8 bin tona kadar düşen cam balı rekoltesi, son üç yıldır iklim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle yıllık üretim 20 bin tona kadar yükselerek son 5 yılın en yüksek rekoltesine ulaştı.

"Arı sağlıklı ise bal var"

20 yıldır çam balı üretimi için Muğla bölgesine geldiğini belirten Sivas'lı arıcı Hasan Öz, arıların sağlıklı olması halinde bal bulunduğunu belirterek, "Genelde 20 yıldır yaklaşık geliyorum buraya. Arı sağlıklı olduktan sonra bal var. Tabii balda iniş çıkışlar oluyor ama bal var. Bizde yaklaşık 700 kovan var. Rekolte de sağlıklı arılar, ikiye bir yaptı. Ama balın yeteri kadar değeri olmuyor. Değerinde satılamıyor. Kötü ballar üretildiği için bizim balımız, yani saf ve organik üretilen ballar yeterince değerini bulamıyor. Çok masraflarımız var, girdilerimiz çok yüksek. Mazot maliyetleri had safhada. Ürettiğimiz bal giderlerimizi karşılamıyor. Yani biz arıcılığın devamını istiyoruz. Arılarımız yaşasın istiyoruz. Arı olmadan hayat olmaz" dedi.

Bin bir emeklerle ürettikleri organik çam balının glikozlu ve şekerli bal ile aynı değeri görmesinden şikayetçi olan Meliha Öz, "Arıcılık çok meşakkatli bir iş. Arıların neslinin devam etmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz, ama emeğimizin değeri verilmiyor. Bu şuruplu arıcılık yapanlar, şekerli, glikozlu, mısır şuruplu bilmem ne yapanlar bizim piyasamızı mahvediyorlar. Biz laboratuvarda ballarımızı inceletiyoruz. Çok güzel kaliteli ballar. Ama bizim ürettiğimiz ballar şekerli arıcılık, glikozlu arıcılık, mısır şuruplu arıcılık yapanlarla eşdeğer tutuluyor. Maalesef bizim ürettiğimiz şekersiz organik balın hiçbir değeri yok. Biz bundan şikayetçiyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı