Muğla'da 2023 yılında 334 üreticiye makine-ekipman desteği

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde 334 üreticiye yüzde 50 hibe destekli makine-ekipman desteği sağlandı. Milas İlçesinde makine ekipman desteğinden faydalanan 65 üreticiye düzenlenen törenle makine ve ekipmanları teslim edildi.

"Tarım adına kim bir taş üstüne taş koyarsa, onun yanındayız"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak törendeki konuşmasında bugüne kadar Muğla genelinde bin 56 üreticiye, 30 farklı makine ve ekipman desteği verdiklerini söyledi. Muğla'da uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde 2023 yılında; 334 yatırımcı ile makine-ekipman sözleşmesi imzalandığını belirten Saylak, "Bakanlığımız tarafından makine-ekipman desteklemesine ait açıklanan sonuçlara göre bu sözleşmelerin toplam yatırım bedeli; 13 milyon 321 bin liradır. Buna göre yatırımcılarımıza proje sonunda 6 milyon 660 bin 501 TL hibe ödemesi yapıyoruz. Yine 2023 yılı ekonomik yatırımlara başvuranlar arasından 7 yatırımcının projesi kabul edildi, bunların toplam proje tutarı da 40 milyon 203 bin 210 TL, hibe tutarı ise 17 milyon 357 bin 240 TL'dir" dedi.

Muğla genelinde üretimi ve üreticiyi destekleyen uygulamaların artarak devam ettiğini söyleyen İl Müdürü Saylak, bu çerçevede Milas İlçesinde hayata geçirilen projeleri de aktardı. Saylak, "Zeytinde verimsizliğin tespiti projemizde önemli çalışmalar yaptık. Ayrıca erken uyarı sistemiyle oluşabilecek olumsuzlukları önceden üreticilerimize bildiriyor, tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Özellikle ülkede rekor sayıda 10 bin koyun 400 koç dağıtımı yaptığımız projemizle ilimizin küçükbaş hayvancılığının büyümesine katkı sunduk. Amacımız üretmek ve üretene destek olmak. Tarım adına kim bir taş üstüne taş koyarsa onun yanındayız onu destekleriz. Ari işletme sayısını arttırmaya yönelik projemizin yanında Buzağı Kalkanı, Buzağım Doğdu İhbar hattı önem verdiğimiz diğer çalışmalarımız. Üreticilerimiz başta olmak üzere tarıma destek olan herkese teşekkür ediyor, siz yeter ki üretin diyoruz" dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de konuşmasında, üreticilerin yeni makine ve ekipmanlarının hayırlı olmasını diledi. Böke, bir kadın üreticiye makine-ekipman takdimi sırasında "Zeytin silkme makinesini ben de kullandım. Kullanımı çok konforlu ve çok kolay. Bereketli hasatlar diliyorum" dedi. - MUĞLA