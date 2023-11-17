Muğla Büyükşehir'den Ceviz üreticisine ekipman desteği

Muğla'da tarımın, üreticinin ve kooperatiflerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi'nin Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne verdiği makine ve eğitim desteği meyvelerini vermeye başladı.

Kooperatif üyeleri topladıkları coğrafi işaretli Kavaklıdere cevizlerini Büyükşehir Belediyesi'nin Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kullanımına sunduğu ceviz kalibre ve kırma makinesinde işleyerek pazara sunuyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kavaklıdere'de ceviz arazilerini gezerek üreticilere eğitim desteği veriyor. Yeni sezonda üreticilerin daha yüksek verim alması için sulama ve gübreleme teknikleri üreticilere sahada anlatılıyor.

Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ceviz işleme tesisine yeni sezonda topladığı cevizleri getiren Mehmet Aktaş 14 dönüm tarlasında 270 ceviz ağacı olduğunu söyledi ve ceviz üreticilerinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Üretici Mehmet Aktaş; "Farklı türlerde cevizlerden oluşan 14 dönüm arazide cevizimiz var. Bu sezon her ağaçtan yaklaşık 5 kilo ürün aldık. Biz cevizlerimizi iç ceviz ve kabuklu olarak Kalkan'a gönderiyoruz. İlk defa bu sene cevizlerimiz makinelerde işleniyor, kalibreleniyor. Eskiden elle kırıyorduk. Kırma, kalibreleme, üfleme makineleri çok iyi oldu. Büyükşehir Belediye'mize bu hizmeti için teşekkür ediyorum" dedi.

Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yasin Gürler'de 2021 yılında kooperatifin yönetimine geldiklerini, orman ürünleri ile uğraşan kooperatifi tarımsal üretimle de ilgilenir hale getirdiklerini söyledi ve coğrafi işaretli cevizi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte marka haline getireceklerini söyledi. Yasin Gürler; "Son 10 yılda Kavaklıdere'de ceviz anlamında çok büyük bahçeler kuruldu. İlk başlarda bu bahçelerden elde ettiğimiz cevizlerle ekonomik olarak tam randıman alamadık. Kooperatifimizle bu alanda ne yapabiliriz için çalışmaya başladık ve Büyükşehir Belediye'miz ile temas kurarak protokol yaptık. Kavaklıdere'de ceviz üreticilerimiz için ceviz kırma, kalibre makinelerini Büyükşehir Belediyemizle birlikte üreticilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire'mizden gelen Ziraat Mühendisleri ekiplerimizle Kavaklıdere genelinde ceviz bahçelerinin hepsini gezdik. Üreticilerimizle yüz yüze görüştük. Büyükşehir Belediye'miz, Ziraat Oda'mızla birlikte sahada ceviz üretiminde eksik görülen, bitki besleme, budama, gübreleme ile ilgili eğitimler verdik. Amacımız daha kaliteli, randımanlı ürün elde ederek ilçemiz, ülkemiz için katma değeri yüksek ürün elde etmek. Büyükşehir Belediye'mize verdiği destekler için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA