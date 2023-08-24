Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Üreticilerine Destek Veriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi ile Eşen Demirler Yakabağ, Çaykenarı, Kadıköy Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile sofralık zeytin üretim kapasitesinin artması projesi ve 3 adet zeytin eleme makinesi desteği için ortak protokol imzaladı.

Dünya'nın ve Türkiye'nin sofralık, yağlık zeytininde en önemli üretim merkezlerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi zeytin üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Mülkiyetindeki zeytinliklerin kullanım hakkı, zeytin fidanı desteği ve teknik desteklerle üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi Seydikemer ilçesinde zeytincilikle uğraşan 3 kooperatife 300 bin TL değerinde zeytin eleme makinelerini kooperatif ortaklarının kullanımına sunuyor.

Kooperatif Başkanı Uçar, "Kırsalda üret kıyıda tüket sloganı tuttu"

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve kooperatifler arasında imzalanan protokolde konuşan Çaykenarı kooperatifi Başkanı Osman Uçar Büyükşehir ve güçbirliği kooperatifi ile Muğla'da çok güzel işler yapacaklarını söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e tarıma verdikleri destekler için teşekkür etti. Protokolde konuşan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk Büyükşehrin desteği, kooperatiflerin güçlenmesi ile kırsalda üretimin arttığını Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Osman Gürün'ün tarım için söylediği "Kırsalda Üret Kıyıda Tüket" sloganının tuttuğunu belirtti.

Başkan Gürün; "Üreten köylümüz, kooperatiflerimizle birlikte hasat ediyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarımda güvene dayalı bir sistem kurduklarını, kooperatiflerle birlikte Muğla'da tarımda önemli bir hikaye yazdıklarını söyledi. Başkan Gürün; "Ülkemizde tarım yıllardır ihmal edildi ve milletin efendisi olan üreten köylümüz ne yazık ki üretemez hale geldi. Tarımın, üretimin ülkeler için ne kadar önemli olduğunu son yıllarda yaşanan salgın ve savaşlar herkese gösterdi. Muğla verimli toprakları ile ülkemizin çok önemli bir tarım kenti. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarımı, üretimi planladık. Kooperatiflerimizle güç birliğini kurduk ve kooperatiflerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağladık. Kooperatiflerimizle Muğla'da yazdığımız hikaye, geldiğimiz noktanın öncesi ve sonrasında bilinmesinde yarar var. Muğla'mızda tarımda kooperatiflerimizle güvene dayalı bir tarım modeli inşa ettik. Bugünde bu tarım modeline eklenen kooperatif ortaklarımızla dünyanın en önemli zeytin üreticilerinden biri olan Muğla'mızın zeytinleri için imzaları atıyoruz. Sofralık ve yağlık zeytinde üretim kalitesinin artması, üreticimizin emeğinin karşılığını alması için kooperatif ortaklarımızın yanındayız. Muğlamız kırsalda verimli topraklarında üretecek, bu ürünler ülkemiz ve dünyada tüketiciyle buluşmaya devam edecek" dedi. - MUĞLA