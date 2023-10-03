Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Bozburun Yarımadası'nda 262 Milyon TL'lik İçme Suyu Projesini Başlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Bozburun Yarımadası'nda 262 Milyon TL yatırımla 53 kilometrelik içme suyu projesini başlatıyor. Projenin imzaları 4 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında atılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Bozburun Yarımadası için 262 Milyon TL yatırımla, 53 kilometrelik dev içme suyu projesini hayata geçiriyor. Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Bozburun ve Taşlıca mahallelerini kapsayan projenin imzası 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından atılacak.

Marmaris Bozburun Yarımadası'nın en büyük sorunlarından biri olan içme suyu problemini ortadan kaldırmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi 262 Milyon TL'lik yatırımı hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceği proje kapsamında Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Bozburun ve Taşlıca Mahallelerine 53 kilometre yeni içme suyu hattı yapılacak. Proje imza töreni Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında 4 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kendi özkaynaklarıyla yapılacak olan ve 7 mahalleyi kapsayan Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi kapsamında Atatürk Barajı'ndan bu bölgelere ek içme suyu sağlanacak. Çalışmaların kısa sürede başlatılarak 53 km içme suyu hattı, 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, 1 terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılması planlanıyor.