Müdür Aksoy: "Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir" - Haberler

Müdür Aksoy: "Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir"

Muş'ta 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' semineri

MUŞ - Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' semineri verildi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde, kadınlara uzmanlar tarafından finansal planlama, kayıt tutma, bütçe yapma, gelirin idaresi, yatırım yapma, karar verme teknikleri ve finansal araçlar hakkında eğitim verildi. Programda konuşan Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, toplumu ayakta tutan en önemli kurumun annelik ve kadın toplumu olduğunu söyledi. Kadının ekonomiyi ve finansı dengelediği yerde erkeğe çok iş düşmediğini vurgulayan Aksoy, "Tasarrufu ön plana çıkarıp yatırıma dönüştürebilen, kadını ve toplumu güçlendirebilen bir eğitim planlamayı düşünmüştük. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birçok alanda hizmet ettiğimiz gibi, kadının güçlendirilmesi ve kadının toplum içerisindeki gerçek yerine kavuşması için aktiviteler yapmaktayız. Bir evi ayakta tutan en önemli kişi annedir, kadındır. Yaklaşık 6 yıldır finansal okuryazarlık alanında birçok eğitim ve belgeler verdik. Bugünkü eğitimin yerinde ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir. Biz gücümüzü kadınlardan alıyoruz. Sizin gücünüzle dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olacağız" dedi.

Seminer, yapılan konuşmanın ardından soru cevap kısmıyla devam etti.