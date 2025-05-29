Mücbir Sebep Hali 6 Ay Uzatıldı

Mücbir Sebep Hali 6 Ay Uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep halinin 6 ay uzatılmasını memnuniyetle karşıladı. Ancak bu sürenin iş yerlerinin teslimine kadar sürmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan mücbir sebep halinin 6 ay uzatılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Başkan Sadıkoğlu, deprem bölgesindeki mükellefler için alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun süredir sürdürdüğümüz girişimlerin olumlu sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Süre 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı. Depremin ardından büyük ekonomik zorluklarla mücadele eden depremzede esnafımız için bu tür kolaylaştırıcı adımlar hayati önem taşıyor" dedi.

"Olumlu ancak yeterli değil"

Süre uzatımının önemli olduğunu ancak iş yerlerinin teslimine kadar sürmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Bu uygulamanın, iş yerleri kalıcı olarak teslim edilene kadar sürdürülmesi gerektiğini yineliyoruz. Malatya ile birlikte toplamda 4 il ve 2 ilçe halen ekonomik anlamda toparlanma sürecinde. Bu nedenle vergi, SGK ve benzeri kamu yükümlülüklerinde azami kolaylıklar sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, deprem illerinde 2022 yılı sonu itibariyle cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu karar, Malatya ile birlikte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsıyor. Bakan Şimşek, bu kararın bölgedeki mükelleflerin yaklaşık yüzde 80'ini kapsadığını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Vize randevuları dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkarıldı

Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.