Mücbir Sebep Hali 6 Ay Uzatıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan mücbir sebep halinin 6 ay uzatılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Başkan Sadıkoğlu, deprem bölgesindeki mükellefler için alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun süredir sürdürdüğümüz girişimlerin olumlu sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Süre 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı. Depremin ardından büyük ekonomik zorluklarla mücadele eden depremzede esnafımız için bu tür kolaylaştırıcı adımlar hayati önem taşıyor" dedi.

"Olumlu ancak yeterli değil"

Süre uzatımının önemli olduğunu ancak iş yerlerinin teslimine kadar sürmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Bu uygulamanın, iş yerleri kalıcı olarak teslim edilene kadar sürdürülmesi gerektiğini yineliyoruz. Malatya ile birlikte toplamda 4 il ve 2 ilçe halen ekonomik anlamda toparlanma sürecinde. Bu nedenle vergi, SGK ve benzeri kamu yükümlülüklerinde azami kolaylıklar sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, deprem illerinde 2022 yılı sonu itibariyle cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu karar, Malatya ile birlikte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsıyor. Bakan Şimşek, bu kararın bölgedeki mükelleflerin yaklaşık yüzde 80'ini kapsadığını belirtti. - MALATYA