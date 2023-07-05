Mevcut başkanın görev süresinin sona ermesiyle MTSO Yönetim Kurulu tarafından seçilen Hakan Sefa Çakır, birlik ve beraberlik içinde yeni bir dönem başlattıklarını belirtti. Mersin'in dinamiğini Türkiye'ye yaymak için çaba sarf edeceklerini ifade eden Çakır, projelerle Mersin'e damga vuracaklarını söyledi. Ayrıca, şeffaf ve adaletli bir şekilde çalışacaklarını ve hizmetin ön planda olduğunu vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mevcut başkan Ayhan Kızıltan'ın seçildiği şirketteki yetkisinin sona ermesinin ardından 11 kişiden oluşan MTSO Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oda başkanı seçilen Çakır, MTSO binasında düzenledi toplantıda, birlik ve beraberlik içerisinde yeni sayfa açtıklarını söyledi.

Mersin'in dinamiğini Türkiye'ye yaymak istediklerini dile getiren Çakır, kenti iyi noktalara getirmek için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Bundan sonraki süreçte proje konuşacaklarını aktaran Çakır, " Mersin'e damgasını vuracak projelerle bu dönemi bitirmemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte yapacağız. Morale ihtiyacımız var. Hep beraber tartışacağız, eleştirilere açığız. Yapıcı eleştirilerden yanayız. Tüm ekibimizle Mersin'e hizmet etmeye hazırız." diye konuştu.

Çakır, şeffaf, adaletli bir şekilde çalışacaklarını ve dertlerinin hizmet olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına ilişkin sorusu üzerine Çakır, Bakan Şimşek'in politikalarının doğru olacağını söyledi.

Çakır, şu anda ekonominin doğru şekilde yapılmaya başladığını, iyi olacağını düşündüklerini kaydetti.

Toplantı MTSO Yönetim Kurulu üyelerinin tanıtılmasının ardından sona erdi.