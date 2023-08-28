MTSO Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti Milletvekili İle İstişare Halinde

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın ziyaretinde konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de Milletvekilimizle daima istişare halindeyiz. Üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini kendilerine ulaştırdığımızda sağ olsun samimiyetle ilgileniyor" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

"İstişare kültürüne önem veriyoruz"

Oda üyelerinin sorunlarının çözümü noktasında istişare kültürüne önem verdiklerini belirten Sadıkoğlu, "İş dünyası olarak bizim isteğimiz Malatya'nın derdiyle dertlenen, Ankara'da Malatya'nın sorunlarını gündeme getiren vekillerimizin olması. İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak vekilimizin bu anlamda Malatya'ya her konuda katkı sunacağına inanıyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de sayın vekilimizle daima istişare halindeyiz. Üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini kendilerine ulaştırdığımızda sağ olsun samimiyetle ilgileniyor. Bugün Odamıza yapmış olduğu ziyarette de üyelerimizin sorunlarını daha detaylı bir şekilde dinleyecek. Umut ediyoruz ki çözümü noktasında gayrette bulunacaktır. Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Elimizi masaya hep birlikte koyacağız"

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Çok sıcak bir karşılama ile bizlere hoş geldiniz denildi, teşekkür ediyorum. Oğuzhan başkanımız ve yönetimi Malatya'mızı güzel bir şekilde temsil ediyorlar, Malatya'mızın ve bölgemizin kalkınması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. 6 Şubat depremleri sonrası birlik ve beraberlik ile Malatya'mızın kalkınmasını birlikte yapacağız. Esnafımızın ve sanayicimizin Malatya'da kalması ve yeni yatırımların da gelmesi için devamlı istişare halinde çalışacağız. Masaya hep birlikte elimizi koyacağız. Bizler siyaseten çalışmalar yaparken zaman zaman göremeyeceğimiz alanlar olacaktır, işte tam da burada Odamızın dokunuşlarına ihtiyacımız olacak. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA