Başkan Sadıkoğlu'ndan bankalara çağrı

Deprem sonrası toparlanma sürecinin devam ettiği Malatya'da işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ticari kredi limitlerinin artırılması konusunda bankalara çağrıda bulundu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından ayağa kalkma mücadele veren işletmelerin uygun şartlarda finansmana erişiminin hayati önem taşıdığını belirtti.

"Kredi limitleri artırılmalı"

Başkan Sadıkoğlu, işletmelerin kredi limitlerinin artırılmasının önemine işaret ederek, "Üyelerimiz mevcut kredilerinin ödemelerini tamamladıktan sonra yeniden kredi kullanmak istediklerinde limit sorunu yaşadıklarını bizlere iletmektedir. Özel ve kamu bankalarının genel müdürlüklerine çağrıda bulunuyoruz; şirketlerin kredi ihtiyaçlarında limit artışı sağlanamıyorsa bile en azından kapattıkları kredilerin yeniden kullandırılması yönünde kolaylık sağlanmalıdır. Unutulmamalı ki finansman kaynaklarına erişimde yaşanacak her türlü kısıtlama, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecini yavaşlatacaktır" dedi.

"Şehrimizin ekonomik geleceği için de büyük önem taşımaktadır"

Malatya'nın üretim, ihracat ve istihdam gücüyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "Malatya üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve Türkiye ekonomisine güç katan bir şehirdir. Üyelerimiz kullandığı krediyi üretime, ihracata ve istihdama dönüştürmektedir. Bu nedenle finansman desteği yalnızca işletmeler için değil, şehrimizin ekonomik geleceği için de büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Zaman, reel sektöre destek zamanı"

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Malatya'nın halen zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Sadıkoğlu, bankacılık sektörüne çağrıda bulunarak, "Büyük depremler yaşadık ve ayağa kalkma mücadelemiz devam ediyor. İş dünyamız tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. Bu nedenle bankalarımızdan beklentimiz, üyelerimizin yanında durmaları, üretimin ve istihdamın devamı için gerekli hassasiyeti göstermeleridir. Şehrimizin yeniden kalkınma sürecine katkı sağlayacak finansman desteklerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Zaman, reel sektöre destek zamanıdır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı