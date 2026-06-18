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MTSO Başkanı Çakır: "Mersin'i zirveye taşıyan tüm sanayicilerimizi kutluyorum"

MTSO Başkanı Çakır: 'Mersin'i zirveye taşıyan tüm sanayicilerimizi kutluyorum'
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, İSO 500-2025 listesinde Mersin merkezli 9 firmanın 129,3 milyar liralık üretim gücüne ulaştığını belirterek, bölgenin ticaret birikimi ve lojistik üstünlüğünün bu başarıda etkili olduğunu söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, İSO 500-2025 listesinde MTSO'ya kayıtlı firmaların başarısını değerlendirerek, "Bu sonuçlar, bölgemizin yıllardır oluşturduğu ticaret birikiminin, lojistik üstünlüğünün ve tarım-sanayi entegrasyonunun ne kadar sağlam temellere dayandığının en net göstergesidir" dedi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025' araştırma sonuçlarını değerlendirerek, İSO 500 listesinde Mersin merkezli 9 firmanın toplam 129,3 milyar liralık üretim gücüne ulaşmasının kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Zorlu ekonomik şartlara rağmen elde edilen sonucun, Mersin'in sahip olduğu ekonomik altyapının gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Çakır, "Bu sonuçlar, bölgemizin yıllardır oluşturduğu ticaret birikiminin, lojistik üstünlüğünün ve tarım-sanayi entegrasyonunun ne kadar sağlam temellere dayandığının en net göstergesidir" diye konuştu.

"Rekabet gücümüzü artıracak adımlar atılmalı"

Tarım, gıda, sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ulusal ölçekte rekabet güçlerini artırmalarının bölgenin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Çakır, artan üretim hacmi ve yatırımcı talepleri doğrultusunda sanayinin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek adımların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Sektörel kümelenmeyi sağlayarak üretimde verimliliği artırmak, yüksek teknolojiye dayalı yeni yatırımlara zemin hazırlamak ve rekabet gücünü yükseltmek amacıyla ihtisas sanayi bölgelerinin oluşturulmasının önemine işaret eden Çakır, ulaşım altyapısındaki sorunların çözülmesinin de öncelikli ihtiyaçlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, kur politikasının da küresel pazarlardaki rekabet gücünü destekleyecek şekilde güncellenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Üretime, ihracata ve istihdama sundukları katkılarla Mersin'i öne taşıyan sanayicileri, yöneticileri ve çalışanları kutlayan Çakır, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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