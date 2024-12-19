Üye Girişi
Haberler
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 139. Yılını Kutladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 139. Yılını Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) kuruluşunun 139'uncu yılını kutladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) kuruluşunun 139'uncu yılını kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Mersin iş dünyası olarak üretmeye, iş ve AŞ vermeye, kentin ve ülkenin zenginliği olmaya devam edeceğiz" derken, Meclis Başkanı Hamit İzol da birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

MTSO kuruluşunun 139'uncu yılını meclis üyeleri, komite üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve personeliyle Cumhuriyet Meydanında kutladı. Şehitler anısına durulan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çakır ile İzol, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Çakır: "Odamızın 139 yılına emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Odanın temellerin tarihin en büyük devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti döneminde atıldığını belirten Çakır, "139 yaşına giren bir çınarın gölgesindeyiz" dedi. Odanın modern anlamdaki kurumsallaşmasını ise 20'nci yüzyılın en saygın devletlerinden biri olan büyük Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün insan ve vatandaş odaklı cumhuriyet kazanımıyla tamamladığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti: "Bugün 139 senelik bu birikim ve kültürle kentimizi gelecek yüzyıllara taşımanın çabası içinde Mersin gönüllüleri olarak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında, kentimizin ekonomi başta olmak üzere her konusuna odaklanıyoruz, hizmet veriyoruz. Bundan dolayı bize bu vatanı, cumhuriyeti ve bağımsızlığımızı hediye eden Büyük Atatürk'ün huzurundayız. 139'uncu yılımızda; kentimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal anlamda, en büyük destekçisi olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi, kentimize ve ülkemize sahip çıktığımızı göstermek için buradayız."

Mersinlilere 139'uncu yılda bir de söz vermek istediğini dile getiren Çakır, Mersin iş dünyası olarak üretmeye, iş ve AŞ vermeye, kentin ve ülkenin zenginliği olmaya devam edeceklerini kaydetti. Siyaset üstü bir duruşla birleştiren, kucaklayan olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çakır, "Yorulmadan, şikayet etmeden, oturduğumuz makamların hakkını vermeye devam edeceğiz. Odamızın 139 yılına emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İzol: "Birlik ve beraberliğin önünde kimse duramaz"

Meclis Başkanı Hamit İzol da birlik ve beraberliğin önemine değindi. "Birlik ve beraberliğin önünde kimse duramaz" diyen İzol, şöyle devam etti: "Bizler birbirimize sahip çıkmazsak odamızın çıtasını yükseltemeyiz. Bugün gerek kent olarak, gerek merkezi ve yerel yönetimle büyük bir uyum içinde hareket edilmesinin meyveleri toplanıyor. Birlikte projeler üretiyoruz. Bu da iş insanlarımızın gelişmesine, daha başarılı işler yürütmelerine katkı sunuyor. Bu birlik ve beraberlik kentimizin gücüdür." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

"Eşimi, oğlumun pantolonu ile boğdum"
img

İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
img

Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Son Dakika Haberleri

Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.