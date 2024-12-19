Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 139. Yılını Kutladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) kuruluşunun 139'uncu yılını kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Mersin iş dünyası olarak üretmeye, iş ve AŞ vermeye, kentin ve ülkenin zenginliği olmaya devam edeceğiz" derken, Meclis Başkanı Hamit İzol da birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

MTSO kuruluşunun 139'uncu yılını meclis üyeleri, komite üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve personeliyle Cumhuriyet Meydanında kutladı. Şehitler anısına durulan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çakır ile İzol, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Çakır: "Odamızın 139 yılına emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Odanın temellerin tarihin en büyük devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti döneminde atıldığını belirten Çakır, "139 yaşına giren bir çınarın gölgesindeyiz" dedi. Odanın modern anlamdaki kurumsallaşmasını ise 20'nci yüzyılın en saygın devletlerinden biri olan büyük Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün insan ve vatandaş odaklı cumhuriyet kazanımıyla tamamladığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti: "Bugün 139 senelik bu birikim ve kültürle kentimizi gelecek yüzyıllara taşımanın çabası içinde Mersin gönüllüleri olarak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında, kentimizin ekonomi başta olmak üzere her konusuna odaklanıyoruz, hizmet veriyoruz. Bundan dolayı bize bu vatanı, cumhuriyeti ve bağımsızlığımızı hediye eden Büyük Atatürk'ün huzurundayız. 139'uncu yılımızda; kentimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal anlamda, en büyük destekçisi olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi, kentimize ve ülkemize sahip çıktığımızı göstermek için buradayız."

Mersinlilere 139'uncu yılda bir de söz vermek istediğini dile getiren Çakır, Mersin iş dünyası olarak üretmeye, iş ve AŞ vermeye, kentin ve ülkenin zenginliği olmaya devam edeceklerini kaydetti. Siyaset üstü bir duruşla birleştiren, kucaklayan olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çakır, "Yorulmadan, şikayet etmeden, oturduğumuz makamların hakkını vermeye devam edeceğiz. Odamızın 139 yılına emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İzol: "Birlik ve beraberliğin önünde kimse duramaz"

Meclis Başkanı Hamit İzol da birlik ve beraberliğin önemine değindi. "Birlik ve beraberliğin önünde kimse duramaz" diyen İzol, şöyle devam etti: "Bizler birbirimize sahip çıkmazsak odamızın çıtasını yükseltemeyiz. Bugün gerek kent olarak, gerek merkezi ve yerel yönetimle büyük bir uyum içinde hareket edilmesinin meyveleri toplanıyor. Birlikte projeler üretiyoruz. Bu da iş insanlarımızın gelişmesine, daha başarılı işler yürütmelerine katkı sunuyor. Bu birlik ve beraberlik kentimizin gücüdür." - MERSİN