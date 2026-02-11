Haberler

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, endekslerde değişikliğe gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSCI, Türkiye'nin standart ve küçük ölçekli şirketler endekslerine yeni hisseler ekledi. Kiler Holding, standart endekse; Batısöke Söke Çimento, Işıkler Enerji, Katılımevim Tasarruf Finansman ve Sasa Polyester ise küçük ölçekli endekse dahil edildi.

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini açıklarken, Türkiye'nin standart endeksine 1, küçük ölçekli şirketler endeksine ise 4 yeni hissenin eklendiğini duyurdu.

MSCI, küresel endekslerde 27 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye standart endeksine Kiler Holding eklendi.

Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine ise Batısöke Söke Çimento, Işıkler Enerji, Katılımevim Tasarruf Finansman ve Sasa Polyester hisseleri eklenirken, Borusan Boru, Ege Endüstri, Kiler Holding ve Tekfen Holding çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu

5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası

Otobüs şoförüyle ilgili kan donduran iddiada Sedat Peker detayı
71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti

71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti
Bursa'da 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu

5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali

AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali