Motosiklet Kazalarında Kırık Oranı Yüzde 30-40'a Yükseldi

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Soyarslan, motosiklet kazalarına bağlı travmalarda ciddi artış gözlendiğini, bu kazaların yüzde 30-40'ında kırık tespit edildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Soyarslan, motosiklet kazalarının eğitimsizlik, koruyucu ekipman eksikliği ve bilinçsiz kullanım nedeniyle çoğunlukla kırık ve yumuşak doku hasarlarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Soyarslan, "Acile başvuran motosiklet kazalarının yaklaşık yarısında kas iskelet sistemi hasarı, bu olguların da yüzde 30-40'ında kırıklar görülüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 6,5 milyondan fazla motosiklet bulunduğunu, bazı illerde, motosiklet sayısının artık otomobil sayısını geçtiğini vurgulayan Soyarslan, salgın döneminde büyüyen kurye sektörünün, artışta büyük rol oynadığına dikkati çekti.

Soyarslan, "Büyük şehirlerde ise trafik ve park sorunundan kaçmak için bireysel kullanım yaygınlaştı. Eskiden acillerde düşme ya da araç çarpışması nedeniyle yaralanmaları görürdük, şimdi motosiklet kazaları açık ara önde. Bu kazalar sadece kırıklarla değil, kafa, göğüs ve karın travmalarıyla da karşımıza çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

Motosiklet kazalarının temel nedenlerinden birinin eğitimsizlik olduğunu belirten Soyarslan, "Şu anda B sınıf ehliyeti olan kişiler herhangi bir motosiklet eğitimi almadan trafiğe çıkabiliyor, bu durum ciddi bir güvenlik açığı oluyor. Ayrıca koruyucu ekipman kullanımı da yetersiz. Türkiye'de kask takma oranı yüzde 70'in üzerinde olsa da kazalarda kasksız sürücüler görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Soyarslan, kask kullanılmadığında kafa ve yüz kemiklerinde ciddi kırıklar, beyin yaralanmaları hatta ölüm riskinin oluşabildiğini, sadece kask kullanımının değil, yüksek standartlı ve koruma sertifikalı kaskları tercih etmenin de önemli olduğuna dikkati çekti.

Kaza sonrası ilk yardım müdahalelerinin hayati öneme sahip olduğunu anlatan Soyarslan, "Motosiklet kazası sonrasında çevredeki kişilerin bilinçsizce müdahale etmemesi gerekir. En doğrusu hemen 112'yi aramaktır. Güncel kaskların alt kısmında çıkarma mekanizması bulunur, sadece eğitimli ekipler bu noktadan kaskı güvenli şekilde çıkarabilir. Sivil kişilerin bunu denemesi boyun yaralanmalarını ağırlaştırabilir." ifadelerine yer verdi.