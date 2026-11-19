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Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine, bu gece yarısı 6 TL 58 kuruş indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorinin ve benzinin ton fiyatlarının düşmeye devam ettiğini belirterek, "Bu düşüş sürerse motorinin ardından benzine yeni bir indirim de gündeme gelebilir. Birkaç gün beklememiz gerekiyor" dedi.

Küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları düşüyor. Motorinin tonu, bin 174 dolara dek geriledi.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, motorinin tonunun geçen hafta perşembe günü bin 333 dolar düzeyinde bulunduğunu belirterek, "Motorin fiyatları aşama aşama geriledi. Bugün, bin 174 dolara dek indi. Şu sıralarda bin 174- bin 175 dolardan işlem görüyor" dedi.

Kaynaklar, bu düşüşe bağlı olarak motorine gece yarısı 6 TL 58 kuruş indirim beklendiğini kaydederek, "Motorinin litresi, bu indirimle birlikte 92-93 TL düzeyine çekilecek" dedi.

Kaynaklar, uluslararası piyasalarda benzinin tonunun da düştüğünü hatırlatarak, "Piyasalarda yaşanan gerileme sürerse motorinin ardından benzine yeni bir indirim gündeme gelebilir. Bunun için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA