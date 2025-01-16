Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Orta Doğu'da yaşanan hareketlilik ile brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Birbiri ardına gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelaları tekrar değişti.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla gelen 1 lira 47 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği olmadı.

ZAMLAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, aynı hafta benzine 1 lira 27 kuruş ve motorine 1 lira tekrar zam yapılmıştı.LPG'ye ise 8 Ocak'ta 49 kuruş indirim yapıldı. Bugün yapılan zamlar birlikte motorin fiyatları 50 lira sınırına dayandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 Ocak 2025)

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 47 lira 24 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 45 lira 32 kuruştan satılıyor. Ankara'da benzinin litresi ortalama 45 lira 80 kuruşa, motorinin litresi 47 lira 88 kuruşa, İzmir'de ise benzinin litresi ortalama 46 lira 17 kuruşa ve motorinin litresi 49 lira 28 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.