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Motorine bu gece yarısından itibaren 1 liralık indirim geliyor

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Petrolün varil fiyatlarının son 6 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde de büyük indirim olmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. 100 dolardan 92 dolara gerileyen brent petrol, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişme sonrası akaryakıta geçtiğimiz günlerde çifte indirim gelmişti. Benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu kez de 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

seyfullah aydın:

ölümü gösterip sıtmaya razı olmamızı isteyen bir anlayışın yaşadığı dönemdeyiz hiç bir zaman sıtmaya razı olmayacağız ben her zaman Allahıma her zaman şükrediyorum ama şükretmek demek göz göre göre soyulmaya,hakkının yenilmesine seyirci kalmak demek değildir

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Serdar Sekman:

Dünya Brent varil piyasalarında Akaryakıt çok Düştü ve şu an Bizde 15 liraya kadar Düşmesi lazım ama gözleri doymuyor yada cebleri Doymuyor o yüzden Millete pahalı Akaryakıt veriyorlar üstelik Rusyadan akaryakıt çok ucuza geliyor Türkiyeye.

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