Üye Girişi
Haberler
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı

Motorine bu gece yarısı zam geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 58 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Döviz kurundaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve bölgesel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 ARALIK 2024)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 43.12 TL
  • Motorin: 43.30 TL
  • LPG: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 43.01 TL
  • Motorin: 43.24 TL
  • LPG: 25.49 TL

ANKARA

  • Benzin: 43.56 TL
  • Motorin: 43.87 TL
  • LPG: 26.04 TL

İZMİR

  • Benzin: 44.04 TL
  • Motorin: 44.39 TL
  • LPG: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorine bu gece yarısı zam geliyor
Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
img

Gece yarısı sürpriz buluşma
img

Suriyelilerin dönüşüyle ilgili 2 aşamalı plan
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Söylediği türküye yorum yağdı
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.