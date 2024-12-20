Motorine bu gece yarısı zam geliyor

Döviz kurundaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve bölgesel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 ARALIK 2024)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 43.12 TL

Motorin: 43.30 TL

LPG: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 43.01 TL

Motorin: 43.24 TL

LPG: 25.49 TL

ANKARA

Benzin: 43.56 TL

Motorin: 43.87 TL

LPG: 26.04 TL

İZMİR

Benzin: 44.04 TL

Motorin: 44.39 TL

LPG: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.