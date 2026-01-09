Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Haberler

Petrol fiyatlarındaki gerilime nedeniyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 93 kuruş indirim geliyor. Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 53 lira 45 kuruşa, Ankara'da 54 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 53 lira 40 kuruşa gerileyecek.

  • Motorinin litre fiyatına bu gece 93 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
  • İstanbul'da motorinin litresi 53 lira 45 kuruşa, Ankara'da 54 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 53 lira 40 kuruşa gerileyecek.

Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağı beklentileri petrole olan talebin düşeceğine yönelik sinyaller akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapılması beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 53 lira 45 kuruşa, Ankara'da 54 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 53 lira 40 kuruşa gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

